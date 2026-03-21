Vanlı dağcı, Ağrı Dağı zirvesine tek başına tırmandı

Rota Doğa Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sedat Karacan, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na kış tırmanışını gerçekleştirerek zirveye ulaştı. Çetin hava koşullarına rağmen zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak 2026 yılının ilk zirve başarısını elde etti.

Rota Doğa Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Sedat Karacan, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tek başına gerçekleştirdiği kış tırmanışını başarıyla tamamlayarak zirveye ulaştı.

Vanlı dağcı Sedat Karacan, 16 Mart 2026 tarihinde başladığı zorlu tırmanışın ilk gününde 3 bin 100 metre irtifaya ulaştı. 17 Mart'ta 4 bin 200 metre kampına vararak geceyi burada geçiren Karacan, 18 Mart sabahı zirve için hareket etti. Çetin kış şartlarına rağmen ilerleyişini sürdüren deneyimli dağcı, Türkiye'nin zirvesine ulaşmayı başardı.

Gerçekleştirilen bu faaliyet, Ağrı Dağı'nda nadir yapılan kış solo tırmanışlarından biri olmasının yanı sıra, 2026 yılı kış sezonunun ilk geleneksel zirve başarısı olarak kayıtlara geçti. Zirve sonrası inişe geçen Karacan, aynı gün saat 15.35'te 4 bin 200 metre kampına güvenli şekilde geri dönerek tırmanışı sorunsuz bir şekilde tamamladı. - VAN

