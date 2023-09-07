Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı

Yunanistan Ligi'nde Volos, AEK ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında penaltı yaptıran futbolcusu Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini feshetti.

FATURAYI KRUZLIAK'A KESTİLER

Penaltıyı gole çeviren AEK mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Uzatma dakikalarında yenen golle gelen mağlubiyet sonrası yönetim faturayı Dominik Kruzliak'a kesti.

"ONA İYİ DİLEKLER SUNMUYORUZ"

Volos cephesinden Kruzliak için yapılan açıklamada, "Gelecek kariyerinde ona iyi dilekler sunmuyoruz ama kesinlikle hatırlanacak." ifadeleri kullanıldı.