Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu

Trabzonspor forması giyen milli sol bek eren Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi gerçekleşmedi. Söz konusu transferin gerçekleşmeme nedenini bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıkladı.

"GALATASARAY VADEYİ UZATTI"

Eyüpspor maçı sonrası basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Güneş, "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu başlarken, bordo-mavililerin 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu rakamı ödemeyeceklerini belirtip ve masadan kalkmıştı.

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki sol bekin bordo-mavililer ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu, 20222 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.