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Sebebi Hasan Ali Kaldırım! TFF'den Ankaragücü'ne transfer yasağı

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TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında takımda forma giyen Hasan Ali Kaldırım'ın alacaklarının ödenmemesi nedeniyle TFF tarafından transfer yasağı geldi.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne TFF'den transfer yasağı geldi.

YASAĞIN SEBEBİ HASAN ALİ KALDIRIM

Medya Ankara'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından MKE Ankaragücü'ne milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın 2022-2023 sezonundan biriken maaşını ödemediği gerekçesiyle transfer yasağı cezası verildi.

DEFALARCA SÜRE VERİLMESİNE RAĞMEN ALACAKLARI ÖDENMEDİ

Haberde, kalan alacaklarını futbolcunun avukatı tarafından defalarca süre verilmesine rağmen ödemeyen MKE Ankaragücü'nün Hasan Ali Kaldırım'ın TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurusu sonrası transfer yasağına çarptırıldığı detayına yer verildi.

HASAN ALİ'NİN ANKARAGÜCÜ KARİYERİ

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen Hasan Ali Kaldırım, başkent ekibinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2022-2023 sezonunun devre arasında Başakşehir'den transfer edilmişti. Yarım sezonda Ankaragücü formasıyla 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu, takımına skor katkısı verememişti. Sezonun sona ermesiyle Ankara temsilcisinden ayrılan 34 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da geçirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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