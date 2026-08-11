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Sebatspor, Thierry Darnel Karadeniz'i Kiralık Kadrosuna Kattı

Sebatspor, Thierry Darnel Karadeniz'i Kiralık Kadrosuna Kattı
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Nesine 2. Lig ekibi Sebatspor, Trabzonspor ve Türkiye U18 Milli Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu Thierry Darnel Karadeniz'i 1 yıllığına kiraladı. Kulüp başkan yardımcısı Erbil Atmaca, genç futbolcunun milli takım seviyesinde kendini gösterdiğini ve önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Karadeniz ise, kendisini gösterebileceği bir ortam bulduğunu ve sezon sonunda güzel bir hikayenin parçası olmak için mücadele edeceğini söyledi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Sebatspor, Trabzonspor ve Türkiye U18 Milli Takımı'nın genç oyuncusu Thierry Darnel Karadeniz'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu için Abdi Serdar Üstünsalih Tesisleri'nde Sebatspor Başkan Yardımcısı Erbil Atmaca'nın da yer aldığı imza töreni düzenlendi.

Atmaca, Karadeniz'in genç yaşına rağmen milli takım seviyesinde kendisini gösterdiğini ve önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Genç futbolcunun gelişimine katkı sağlayacak bir ortam oluşturmanın kendileri açısından değer taşıdığını ifade eden Atmaca, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Karadeniz de heyecanlı olduğunu vurgulayarak, burada kendisini gösterebileceği ve futbolunu geliştirebileceği bir ortam bulduğunu kaydetti.

Kendisine verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini aktaran Karadeniz, sezon sonunda güzel bir hikayenin parçası olmak için mücadele edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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