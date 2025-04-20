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Sebat Gençlikspor, İzmir Çoruhlu'yu Yenerek Liderliğini Sürdürdü

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3. Lig 4. Grup'ta oynanan maçta Sebat Gençlikspor, İzmir Çoruhlu'yu 3-2 yenerek liderliğini devam ettirdi. Maçta goller Samet ve Taha'dan gelirken, Sebat Gençlikspor, 64 puanla liderliğini koruyor.

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu'yu deplasmanda 3-2 yenen Sebat Gençlikspor liderliğini sürdürdü. İzmir Çoruhlu 6'ncı dakikada Yusuf'un golüyle öne geçti: 1-0. Sebat Gençlik 30'da Samet'le beraberliği yakaladı: 1-1. İzmir Çoruhlu 52'nci dakikada Erhan'ın penaltı golüyle 2-1'i bulurken, konuk takım 72'de bir kez daha Samet'le tabelayı eşitledi: 2-2. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Sebat Gençlik Taha'nın ayağından galibiyete uzandı: 3-2. Bu sonuçla Sebat Gençlik puanını 64 yapıp bitime 1 maç kala 64 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturdu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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