Haberler

Sebat Gençlikspor'un 2. Lige yükselmesi coşkuyla kutlandı

Sebat Gençlikspor'un 2. Lige yükselmesi coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala Sebat Gençlikspor, 1926 Bulancakspor'u 3-1 yenerek 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Şampiyonluk kutlamalarında futbolcu Harun Özcan, kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala 2. Lige yükselmeyi garantileyen Sebat Gençlikspor'da şampiyonluk sevinci yaşandı.

Ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı 1926 Bulancakspor'u 3-1 yenen Sebat Gençlikspor, maçın ardından kutlama yaptı.

Futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar, kolbastı ve horon oynayarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Futbolcudan kız arkadaşına evlilik teklifi

Kutlamalar sırasında, Sebat Gençlikspor'da forma giyen Harun Özcan, kız arkadaşı Ceyda Deniz'e evlilik teklifinde bulundu.

Teklifin kabul edilmesinin ardından Özcan, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı.

"Haklı bir şampiyonluk yaşadık"

Kulüp Başkanı Atalay Armutçu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, haklı bir şampiyonluk yaşadıklarını söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Armutçu, "Yorucu bir sezon, hak ettiğimiz bir şampiyonluk, çok emek verdik, çok uğraştık." dedi.

Armutçu, takıma destek veren herkese teşekkür ederek, "Bütün sporculara, hocalara teşekkür ediyorum bu mutluluğu bize yaşattıkları için." diye konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise çok mutlu olduklarını, Sebat Gençlikspor'un daha üst ligleri zorlayacağını ifade etti.

Teknik direktör Turgay Karslı da oyunculara ve taraftara teşekkür etti.

Takım, daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte dillendirilen rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran'da 34 kişi hayatını kaybetti

Kabus gibi gece! Saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti