Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Fransa Ligue 1'de Rennes, sahasında ağırladığı Lorient'e 2-0'lık skorla kaybetti. Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

  • Fransa Ligue 1 19. hafta maçında Lorient, Rennes'i 2-0 yendi.
  • Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, Rennes ile ilk maçına 77. dakikada girdi.
  • Rennes, ligde 3 maç sonra yenilerek 31 puanda kaldı; Lorient 25 puana yükseldi.

Fransa Ligue 1 19. hafta maçında Rennes ile Lorient karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi Lorient 2-0'lık skorla kazandı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Konuk ekip Lorient'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jean-Victor Makengo ve 77. dakikada Pablo Pagis kaydetti.

SZYMANSKI YENİ TAKIMIYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olan Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

RENNES 3 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Ligde 3 maç sonra mağlup olan Rennes, 31 puanda kaldı. Lorient ise 25 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes, zorlu Monaco deplasmanına gidecek. Lorient, kendi sahasında Nantes'i ağırlayacak.

