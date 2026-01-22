Haberler

Fenerbahçe'nin Polonyalı Oyuncusu Sebastian Szymanski Takıma Veda Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli takıma veda etti. Kulübe ve taraftarlara teşekkür eden Szymanski, vedasının ardından gelecekteki başarılar diledi.

FENERBAHÇE'NİN Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli takıma veda etti.

Sebastian Szymanski'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün benim için çok özel bir dönemi kapatıp veda etme zamanı. Bu kulübün bir parçası olma fırsatını bana verdiği için kulübe teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek benim için büyük bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve kulüpte çalışan herkese; günlük emekleri ve sürekli destekleri için teşekkür ederim. ve elbette, bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara; her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür ederim. Hepinize gelecekte başarılar ve en iyisini diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var

Kaynar suya benzin dökünce olanlar oldu
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri