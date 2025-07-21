Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz

Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
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Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmelerinin ardından eski takımına sosyal medya üzerinden "Görüşürüz" mesajı gönderdi. Szymanski, 2022-2023 sezonunda Feyenoord'da 40 maçta sahaya çıkmış ve 10 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmenin ardından eski takımı olan Hollanda ekibine mesaj yolladı.

"GÖRÜŞÜRÜZ"

Kariyerinde daha önce Feyenoord forması giyen Szymanski, yaptığı paylaşımda, "Görüşürüz" ifadesini kullandı. Szymanski, daha önce 2022-2023 sezonunda Hollanda ekibinde forma giymişti. Feyenoord'da 40 maçta sahaya çıkan Polonyalı futbolcu, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.

İşte o paylaşım;

Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

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