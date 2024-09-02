Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Antalya'da Başlıyor

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularını 10-12 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, birbirinden önemli isimleri konuk edecek. 7 etaptan oluşan dünya şampiyonasının 6. ayağı olarak gerçekleştirilecek organizasyon, büyük çekişmeye sahne olacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 15.'si bu sene 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarıyla Kemer'in doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi. Organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6. yarış olarak düzenlenecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Organizasyon, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda ilk 10'da yer alan sporcular ve puan durumu şu şekilde:

1- Manuel Lettenbichler - Almanya - 90 puan

2- Wade Young - Güney Afrika - 81 puan

3- Mario Roman - İspanya - 74 puan

4- Teodor Kabakchiev - Bulgaristan - 72 puan

5-Mitch Brightmore - İngiltere - 60 puan

6- Matthew Green - Güney Afrika - 45 puan

7- Francesc Moret Clota - İspanya - 43 puan

8- Alfredo Gomez - İspanya - 31 puan

9- Marc Riba Lazaro - İspanya - 31 puan

10- David Cyprian - Çek Cumhuriyeti - 28 puan

Koordinasyon toplantısı yapıldı

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesinde geçtiğimiz günlerde Antalya Valiliği nezdinde kamu kurum ve kuruluşların yer aldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Tahsin Aksu koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda; yarış öncesi güvenlik, trafik ve sağlık yönünden olumsuzluğun yaşanmaması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konuşuldu. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir ise yarış ile bilgilendirme yaptı. - İSTANBUL