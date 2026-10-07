Sea to Sky Enduro, Kemer'de dünya şampiyonasının 7. etabı olarak başladı

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Antalya, 4 kıtada 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7'nci etabı Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'na ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik'in destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından gerçekleştirilen Sea to Sky, Kemer'de özel etapla başladı.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yarış öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyonun spor camiası açısından önemli olduğunu söyledi.

Yarış ile her yıl farklı ülkelerden yüzlerce sporcuyu Kemer'de ağırladıklarını belirten Solmaz, "Bu güzel organizasyon bizim vitrindeki en iyi parçalarımızdan. Dünya şampiyonası kategorisinde de son 3 senedir gerçekleştiriliyor. Bu spor, dünyada son dönemde ilgi görmeyi fazlasıyla hak eden bir spor dalı. Ayrıca bizim için önemli bir tanıtım fırsatı var. Kemer'in güzelliğini birkaç gündür buraya gelen sporcularımız gördüler." dedi.

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir ise Sea to Sky'nın dünyanın en önemli Hard Enduro yarışlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdikleri organizasyonun aynı zamanda FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7'nci etabı olma özelliğini de taşıdığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sezonun sonlarına yaklaşırken şampiyonluk mücadelesinin Kemer'e taşınması bizim için de büyük bir heyecan. Sea to Sky, plaj, orman ve dağ olmak üzere üç ana yarıştan oluşuyor. Yarın plaj, cuma günü orman etabımız olacak. Son gün ise mücadele, Çamyuva Sahili'nden başlayarak Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek. Yağmurdan dolayı birkaç gündür etapta değişiklikler yaptık ancak hazırlıklarımızı tamamladık. Organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen kamu kurum ve kuruluşları ile sponsor firmalarımıza teşekkür ediyorum."

Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da organizasyonun bugünlere gelmesinde ciddi bir emek bulunduğunu dile getirdi.

Toplantıya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği Başkanı Özkan Çakmak, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atar, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Kaya, Enduro sporcuları Saliha Özkan, Albert Samsonov, Mitch Brightmore, Mario Roman, Graham Jarvis, Bayram Uysal, Eva Tauber, Manuel Lettenbichler, Teodor Kabakchiev de katıldı.

Yarış, özel etapla başladı

Sea to Sky'da yarış heyecanı, bugün Ovacık Platosu'nda gerçekleştirilen özel etapla başladı.

Yarın ise Kemer Kındıl Plajı etabında sporcular önce parkuru tanıyacak, ardından eleme mücadelelerine çıkacak. Gün boyunca gerçekleştirilecek yarışlar sonrası çeyrek final, yarı final ve final etapları koşulacak. Saat 14.00'te başlayacak 96 sporculuk ana mücadeleyi çeyrek finalde 48, yarı finalde 24 ve finalde 12 sporcu takip edecek.

9 Ekim Cuma günü orman etabı ile devam edecek organizasyonda sporcular, 42 kilometrelik parkurda dört saatlik zorlu bir mücadele verecek. Saat 09.00'da Ovacık'taki Meşe Çukuru'ndan başlayacak yarış, teknik bölümleri ve değişken zeminiyle sporcuların sürüş becerilerini sınayacak.

Sea to Sky'ın şampiyonluk yarışına yön verecek final etabı ise cumartesi günü gerçekleştirilecek dağ etabı olacak. 60 kilometrelik ve yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen mücadelede sporcular, Çamyuva Plajı'ndan start alarak Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine ulaşmaya çalışacak. Saat 09.00'da başlayacak dağ yarışının ardından şampiyonluk ödül töreni saat 12.30'da Tahtalı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Yarışın finişi ise saat 16.00'da yine Tahtalı Dağı'nda yapılacak. Günün sonunda sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA