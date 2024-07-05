Schalke 04, Kenan Karaman'ın sözleşmesini uzattı
Schalke 04, eski milli oyuncu Kenan Karaman'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu. Karaman, geçen sezon takımıyla 31 maçta 14 gol ve 9 asist yapmıştı.
Schalke 04, eski milli oyuncu Kenan Karaman'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04, bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski milli oyuncu Kenan Karaman'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Kenan Karaman, geride kalan sezonda Schalke 04 formasıyla çıktığı 31 müsabakada 14 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL