Schalke 04, Edin Dzeko'yu transfer etti
Almanya 2. Futbol Ligi takımı Schalke 04, İtalya'nın Fiorentina takımından Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko ile sözleşme imzaladı. Dzeko, 2025-26 sezonunda Schalke için mücadele edecek.
Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, İtalya'nın Fiorentina takımından Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcuyla 2025-26 sezonunda kalan 16 maç için sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Fiorentina'dan önce Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formaları giyen Dzeko, 2023-2025 yıllarında Fenerbahçe'de görev yaptı.
Bu sezon Fiorentina'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor