SBB Meclisi, Nuri Asan Tesisleri'ni oy birliğiyle Millet Bahçesi planı dışına çıkardı

SAMSUN Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nde, Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliği ile Samsun spor Nuri Asan Tesisleri'nin yer aldığı bölge, planlama kapsamı dışında bırakıldı.

Samsun spor'un uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürdüğü Nuri Asan Tesisleri'nin geleceğine ilişkin maddenin ele alındığı SBB Meclisi komisyon toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk yönetiminde gerçekleştirildi. Toplam 55 gündem maddesinin değerlendirildiği oturumda, Nuri Asan Tesisleri'ni de kapsayan Millet Bahçesi Projesi'ne yönelik plan üzerinde duruldu. Toplantıyı Samsun spor Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu üyeleri Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya, dernek yönetim kurulu üyesi Esat Kasap ve diğer üyelerin yanı sıra eski A Milli Takım ve Samsun spor futbolcusu Celil Sağır ile taraftar gruplarının temsilcileri de izledi. SBB Meclisi'nde, Doğu Park bölgesinde yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi için hazırlanan revizyon imar planı da görüşüldü. Meclisteki tüm siyasi grupların oy birliği ile Samsun spor Nuri Asan Tesisleri'nin bulunduğu alan, proje kapsamındaki planlama sınırlarının dışına çıkarıldı.

'SAMSUNSPOR SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR'

Samsun spor'un herkesin ortak faydası olduğunu belirten Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, "Meclis üyelerimizin, komisyon üyelerimizin geçmişte spor yapmış, futbol oynamış ve yöneticilik yapmış kişiler olarak bir kulübe ihanet etmek gibi bir düşüncesi asla olamaz. Böyle bir düşüncenin varlığını dahi kabul etmiyorum. Bizim bütün derdimiz, Samsunspor'un orada daha yaşanabilir bir ortamda, daha rahat spor yapabilme imkanına sahip olması; şehrimizin kültürünün ve aidiyet duygusunun devam etmesidir. Samsunspor taraftarlarının rahmetli Nuri Asan'a duyduğu bağlılık ortada. Ben de o kazanın hemen ardından Çarşambaspor olarak kendilerine yardım etmiş, o kazayı yaşamış bir kişi olarak Samsunspor'un mazisine ve geçmişine el uzatılmasını hiçbir meclis üyesi arkadaşımın istemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun siyaset üstü bir konu olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Samsunspor hepimizin ortak faydasıdır" dedi.

SAMSUNSPOR BAŞKAN VEKİLİ BİLEN: SAMSUNSPOR ADINA YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR

Alınan kararın herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Samsunspor Başkan Vekili Bilen, "Bugün burada aldığımız kararın öncelikle şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah ileride bu tesiste çok daha başarılı sonuçlar alacak bir kulübümüz olur. İnanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan, meclisimizin bugün aldığı kararın ardından tesisin daha modern hale getirilmesi için kulübümüze çok daha faydalı adımlar atacak ve bugüne kadar verdiği desteği sürdürecektir. Bugün attığımız bu adım ve sizlerin verdiği onayla Samsunspor adına yeni bir sayfa açılmıştır. Bu sayfanın açılmasına katkı sunan tüm meclis üyelerimize ve şahsımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyorum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

A Milli Takım ve Samsunspor'un eski futbolcularından Celil Sağır ise mecliste yaptığı konuşmada, Samsunspor'un şehir için taşıdığı değere dikkat çekerek kulübün Samsun'un kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. Nuri Asan Tesisleri'nin Samsunspor'un geçmişi ve şehrin spor kültürü açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Sağır, tesislerin korunmasının önemini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı