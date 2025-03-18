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Saygı duruşu dahi yapılmıştı! Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı

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Bulgaristan 1. Ligi ekiplerinden FK Arda, ölüm haberini aldığı eski futbolcusu Petko Ganchev için Levski Sofia maçı öncesinde saygı duruşu organize etti. Karşılaşmanın oynandığı sırada Ganchev'in ölmediği ortaya çıktı. Ev sahibi takım, bu gelişme üzerine açıklama yaparak eski oyuncusu Petko Ganchev'den özür diledi.

Bulgaristan 1. Ligi ekibi FK Arda, 25. haftada sahasında oynadığı Levski Sofya karşılaşmasında futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir skandala imza attı.

ESKİ FUTBOLCUSU ÖLDÜ DİYE MAÇTAN ÖNCE SAYGI DURUŞU DÜZENLEDİ

Ev sahibi takım, eski futbolcularından Petko Ganchev'in ölüm haberini aldı. Bu gelişme üzerine Ganchev için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra karşılaşma olağan akışında devam etti.

ÖLMEDİĞİNİ MAÇ SIRASINDA ÖĞRENİNCE ÖZÜR DİLEDİLER

Ancak müsabaka devam ederken herkesi şoke eden gerçek ortaya çıktı. Sahada futbolun oynandığı sıralarda Petko Ganchev'in hayatta olduğu öğrenildi. Yapılan skandal hatayı fark eden FK Arda, hemen sosyal medya hesabından özür diledi.

"YANLIŞ BİLGİ ALDIK"

Kulüpten yapılan özür açıklamasında, "FK Arda yönetimi olarak, eski futbolcumuz Petko Ganchev ve yakınlarından büyük bir özür diliyoruz. Kulübümüz, kendisinin vefat ettiğine dair yanlış bir bilgi almıştır. Petko Ganchev'e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz ve Arda'nın başarılarını keyifle takip etmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Saygı duruşu dahi yapılmıştı! Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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