Savunmaya aranan kan bulundu! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Lyanco, yarın İstanbul'da
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Beşiktaş, Southampton'dan stoper Lyanco'yu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak Brezilyalı stoper, yarın İstanbul'da olacak.
Stoper transferi için uzun süredir uğraşan Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Southampton'dan Lyanco'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı stoper, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
YARIN İSTANBUL'DA OLACAK
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Lyanco'nun transferi konusunda kulübü Southampton ve futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Brezilyalı futbolcu, yarın İstanbul'da olacak.
30 MAÇTA FORMA GİYDİ
26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Southampton formasıyla 30 maça çıktı. Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Lyanco ayrıca, sezonu 6 sarı kartla tamamladı.