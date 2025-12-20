Haberler

Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemek için stada geldi. Saran, maç sonunda çarpıcı açıklamalara imza atarak ''Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız." dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi.
  • Sadettin Saran, savcılık ifadesinin ardından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
  • Sadettin Saran hakkında, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçını stadyumdan takip etti. Sadettin Saran, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'SUÇ İŞLEMEDİM'

Suç işlemediğini dile getiren Saran, "Destekleyenlere çok teşekkür ederim. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız." dedi.

'ŞAMPİYON OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK'

Sözlerine devam eden Sadettin Saran, "Taraftarın, bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. İyi ki u camianın bir parçasıyım. Hayatımdaki en büyük onur ve gurur bu kulübün başkanı olmak. Kenetlenmeyi gördünüz... Bizim artık şampiyon olmaktan başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

SAVCILIK İFADEYE ÇAĞIRDI, İSTANBUL'A GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi. Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

500

