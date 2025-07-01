Savate Combat Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazır

Savate Combat Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazır
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Savate Combat Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sona erdi. 4 kadın ve 7 erkek sporcunun katıldığı 8 günlük kampın ardından, takım Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Savate Combat Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sona erdi.

Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde 23 Haziran'da 4 kadın ile 7 erkek sporcunun katılımıyla başlayan milli takım kampı, yoğun bir sürecin ardından tamamlandı.

Savatenin ilk milli takımı, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 2-6 Temmuz tarihinde yapılacak Savate Combat Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere kentten ayrıldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, AA muhabirine, 8 günlük kampı tamamladıklarını belirtti.

Kibaroğlu, "Kamp çok güzel geçti. Çocukların moral motivasyonu, teknik kapasiteleri üst seviyede. İnşallah bu sonuca da yansıyacak, iyi bir dereceyle ülkemizi temsil edeceğiz. Vatanımızı, bayrağımızı onurla gururla temsil etmek, en önemlisi savate spor camiamıza güzel neticelerle dönmek için elimizden geleni yapıyoruz, sağlam geleceğiz inşallah." diye konuştu.

Türkiye'yi 75 kilogramda temsil edecek milli savate sporcusu Yunus Emre Batman da kamp sürecini güzel değerlendirdiklerini, disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Dünya Şampiyonası'na takım olarak hazırız. Bulgaristan'da Türk bayrağını, Türk milletini en güzel şekilde temsil edeceğimize hem takım adına hem kendi adıma inanıyorum. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız, şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutup geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi 85 kilogramda temsil edecek milli savate sporcusu Eyüp Taşdemir de kamp sürecinin kendilerine çok faydası olduğunu vurgulayarak, "İlk defa gidiyoruz savate müsabakasına ve elimizden geleni yapıp oradan Allah nasip ederse şampiyon olarak döneceğimize inanıyoruz. Ama en önemlisi bayrağımızı göklere kaldırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak bizim önceliğimiz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Spor
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