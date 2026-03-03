Haberler

Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Güncelleme:
İran'ın Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının ardından Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun Riyad'dan ayrılıp Portekiz'e döndüğü iddia edildi.

İran'ın Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarının ardından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dünya yıldızının Riyad'dan ayrılarak Portekiz'e döndüğü öne sürüldü.

GÜVENLİK ENDİŞESİ İDDİASI

TCR'nin haberine göre artan gerilim sonrası Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı aldı. Portekizli futbolcunun ülkesine döndüğü iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili Al Nassr kulübünden ya da Cristiano Ronaldo cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmelerin spor dünyasına yansımaları ise yakından takip ediliyor.

