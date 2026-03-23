Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç

Sunderland taraftarlarının Newcastle deplasmanına gelişi, adeta savaş sahnelerini andıran görüntülere sahne oldu.

GERİLİM DOLU ANLAR

Maç öncesinde yaşanan atmosfer, iki takım arasındaki rekabetin ne kadar sert olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Taraftarların yürüyüşü ve tribün görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ÜRPERTEN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Ortaya çıkan görüntüler birçok kişi tarafından "ürkütücü" olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar bu atmosferi derbinin doğası olarak değerlendirdi.

SAHADA DA KAZANAN SUNDERLAND OLDU

Tüm bu gerilimin ardından sahada da üstünlüğünü gösteren Sunderland, deplasmanda Newcastle'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.