Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Savaş atmosferini andıran görüntüler eşliğinde Newcastle deplasmanına giden Sunderland, sahadan da 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Sunderland taraftarlarının Newcastle deplasmanına gelişi, adeta savaş sahnelerini andıran görüntülere sahne oldu.
GERİLİM DOLU ANLAR
Maç öncesinde yaşanan atmosfer, iki takım arasındaki rekabetin ne kadar sert olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Taraftarların yürüyüşü ve tribün görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ÜRPERTEN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Ortaya çıkan görüntüler birçok kişi tarafından "ürkütücü" olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar bu atmosferi derbinin doğası olarak değerlendirdi.
SAHADA DA KAZANAN SUNDERLAND OLDU
Tüm bu gerilimin ardından sahada da üstünlüğünü gösteren Sunderland, deplasmanda Newcastle'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.