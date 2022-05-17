Satranç turnuvasının birincisi İpekyolu'ndan çıktı - Haberler

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Satranç turnuvasının birincisi İpekyolu'ndan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Satranç turnuvasının birincisi İpekyolu'ndan çıktı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın spora ve sporcuya verdiği destekler doğrultusunda sporculardan büyük başarılar gelmeye devam ediyor.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın spora ve sporcuya verdiği destekler doğrultusunda sporculardan büyük başarılar gelmeye devam ediyor.

İpekyolu Belediye Spor Kulübü sporcularından İlyas Timusıhev (9), Diyarbakır'da düzenlenen satranç turnuvasında bölge birincisi oldu. Diyarbakır'da düzenlenen bölge satranç turnuvasında İlyas Timusıhev, yıldızlar kategorisinde büyük başarı elde etti. Yarışmada bireysel olarak rakiplerini eleyen Timusıhev, Van'ı en güzel şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşadı.

İpekyolu Belediye Spor Kulübü sporcusu İlyas Timusıhev, başarılarına başarılar ekleyerek şampiyonluğu hedeflediğini ve her zaman kendilerine büyük destekleri olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkürlerini bildirdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır, Emre Aydın, İpekyolu, Van, Spor, Haberler

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