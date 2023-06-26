Şarköy'deki Taraftar Çeşmesi Galatasaray'ın Şampiyonluğuyla Sarı-Kırmızı Boyandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geleneksel olarak her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerine boyanan taraftar çeşmesi, Galatasaray'ın 2022/2023 sezonunda şampiyon olması nedeniyle sarı-kırmızı renklere boyandı. Törene Şarköy İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Alpay Var ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.

İlçede geleneksel olarak her yıl Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanan 'taraftar çeşmesi', Galatasaray'ın 2022/2023 sezonunda şampiyon olması nedeniyle sarı-kırmızı renklere boyandı. İnönü Caddesi'nde bulunan taraftar çeşmesindeki törene Şarköy İlçe Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Alpay Var ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. Taraftarlar törende tezahüratlar atıp, şampiyonluk şarkıları söyleyip eğlendi.

Konuşmanın ardından taraftar çeşmesi, Kılınçkaya ve Belediye Başkanı Alpay Var tarafından birlikte sarı-kırmızı renklere boyandı.