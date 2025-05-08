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Şarkışla Belediyesi, Sivasspor için Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

Şarkışla Belediyesi, Sivasspor için Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak
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Şarkışla Belediyesi, Trendyol Süper Lig'inde Sivasspor'un Bodrum FK ile yapacağı maça ücretsiz ulaşım imkanı sunacak. Belediye Başkanı Kasım Gültekin, taraftarları maça davet ederek desteklerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şarkışla Belediyesi, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması için ilçeden stadyuma ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivasspor'a destek için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Sporseverlerin, centilmenlik kurallarına uyarak takımlarına sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Gültekin, "Sivasspor bizim göz bebeğimiz. Onların yanında olmak, tribünlerde Şarkışla'nın sesini duyurmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum. Ücretsiz servislerimizle hem desteğimizi büyütüyor hem de taraftarımızı Sivasspor ile buluşturuyoruz." dedi.

Gültekin, Sivasspor'un her zamankinden fazla desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirerek, bütün Sivaslıları maça davet etti.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Spor
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