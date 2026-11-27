Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadelede Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 5. dakikada Emeka Friday Eze'nin penaltı vuruşuyla geldi.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Gezer
Sarıyer: Ibrahim Sehic, Joseph Attamah, Eşref Korkmazoğlu (Batuhan Kör dk. 90), Üzeyir Ergün (Cebrail Karayel dk. 71), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Efecan Karaca (Barış Alıcı dk. 81), Tunahan Ergül (Doğan Can Davas dk. 46), Andre Poko (Erdi Dikmen dk. 71), Emre Yeşilyurt, Emeka Friday Eze
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Yağız Fikri Şen, Hasan Berat Kayalı, Mahmut Celal Yücel, Mamadou Thiam
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
İstanbulspor: Alp Tutar, Michael Ologo, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer (Deniz Tuncer dk. 60), İsa Dayaklı (Ali Akman dk. 46), Ilianov Iliev, Elvin Mendy (Erdem Seçgin dk. 90), Dijlan Aydın (Aytaç Kara dk. 86), Mustafa Sol, Mamadou Fall, Alieu Cham (Berk Ali Nizam dk. 86)
Yedekler: İsa Doğan, Emrecan Uzunhan, Kubilay Sönmez, Essap Njie, Özcan Şahan
Teknik Direktör: Özer Hurmacı
Gol: Emeka Friday Eze (dk. 5 pen.) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Ibrahim Sehic, Üzeyir Ergün, Işık Kaan Arslan (Sarıyer), Michael Ologo, Dijlan Aydın (İstanbulspor)