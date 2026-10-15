Haberler

Sarıyer, Pendikspor’dan ayrılan Umut Eskiköy ile teknik direktörlük için anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer, Pendikspor’dan ayrılan Umut Eskiköy ile teknik direktörlük için anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer, Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı'nın ayrılığının ardından Pendikspor'dan ayrılan Umut Eskiköy ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Pendikspor'un başında 10 maça çıkan Eskiköy, 2 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 4 maçta mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Umut Eskiköy'ün yeni adresi ligin bir diğer ekibi Sarıyer oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı'nın ayrılığının ardından Pendikspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Umut Eskiköy ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Umut Eskiköy ile anlaşmaya varmıştır. Umut Eskiköy'e Sarıyer'imize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Pendikspor'un başında 10 maça çıkan Eskiköy, 2 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 4 maçta ise mağlup oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 104 sitede yayınlandı.
İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

İstanbul'da mucize kurtuluş! Sel suları minibüsü kaplayınca...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi

Bakan Çiftçi, İstanbul'daki son durumu paylaştı! Binlerce ihbar var
İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu

İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Görüntüler korkunç! Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Su basan otelde piyanist müziğe ara vermedi! Akıllara Titanic filmi geldi

Antalya'da Titanic'i aratmayan anlar! Herkes dönüp ona baktı
Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü
Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı

Tahtaya yazıp günler öncesinden uyarmıştı! Maalesef dedikleri çıktı

Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Taksitli alışverişte kurallar değişiyor