Sarıyer, Pendikspor’dan ayrılan Umut Eskiköy ile teknik direktörlük için anlaştı

Sarıyer, Pendikspor’dan ayrılan Umut Eskiköy ile teknik direktörlük için anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer, Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı'nın ayrılığının ardından Pendikspor'dan ayrılan Umut Eskiköy ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Pendikspor'un başında 10 maça çıkan Eskiköy, 2 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 4 maçta mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Umut Eskiköy'ün yeni adresi ligin bir diğer ekibi Sarıyer oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı'nın ayrılığının ardından Pendikspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Umut Eskiköy ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Umut Eskiköy ile anlaşmaya varmıştır. Umut Eskiköy'e Sarıyer'imize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Pendikspor'un başında 10 maça çıkan Eskiköy, 2 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 4 maçta ise mağlup oldu.