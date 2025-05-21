Sarıyer Kulübü Başkanı: 'Sarıyer Süper Lig'i Hak Ediyor'
Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, kulübün Süper Lig'i hak ettiğini ifade ederek, yeni yönetimin hızla şekilleneceğini belirtti. Yusuf Akyel ise futbol camiasında işsiz kalan oyunculara dikkat çekti.
Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar: Sarıyer Süper Lig'i Hak Ediyor
'Hayallerin gerçek olduğu andı'
'Yeni yönetim takımı hızlıca şekillendirecektir'
'Stadyumumuz hazır değil'
'Bu bir nöbet değişimi'
'Süper Lig'e çıkmak kolay değil'
Yusuf Akyel: Çoğu futbolcunun işsiz kalması ve futbolun dışına itilmesi söz konusu
'Bu kuraldan dolayı hepimiz mağdur olduk'
'Genç oyuncu, rekabete girer ve formayı alırsa değerli olur'
GALATASARAY
13.30 Sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.
1700 Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Hatayspor maçının ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL
22.00 Tottenham - Manchester United
BASKETBOL FEDERASYONU
11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kadın ve Erkek Milli Takımlar için ana sponsorluk anlaşması imzalayacak.
BİSİKLET
- Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen 2025 Balkan Yol Şampiyonası, Romanya'nın Bacau kentinde başlayacak. 23 Mayıs Cuma günü sona erecek şampiyonada Türkiye'yi 9 kadın, 16 erkek toplam 25 bisikletçi temsil edecek.