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Sarıyer, Efecan Karaca'yı kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, Alanyaspor’dan ayrılan 36 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a veda eden 36 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarıyer, Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Efecan Karaca ile sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, transferi, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" diyerek duyurdu.

36 yaşındaki futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla 25 maça çıkarken, 1 de asist yapmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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