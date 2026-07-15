Sarıyer, İbrahim Sehic'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer, Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic ile anlaştığını duyurdu. 34 yaşındaki kaleci geçen sezon Çorum FK'da 34 maça çıktı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İbrahim Sehic ile anlaşmaya varmıştır. Sehic'e hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İbrahim Sehic, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK ile tüm kulvarlarda 34 maça çıktı.
Kaynak: AA / Can Öcal