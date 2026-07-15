Sarıyer, İbrahim Sehic'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Bosna Hersekli file bekçisi İbrahim Sehic'i transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kaleci İbrahim Sehic ile anlaşmaya varmıştır. Sehic'e hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Sehic, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK ile tüm kulvarlarda 34 maça çıktı.