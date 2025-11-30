Haberler

Sarıyer, Bandırmaspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Sarıyer, Bandırmaspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer, sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü, 83. dakikada Regattin'in penaltıdan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Emirhan'ın ceza sahasına derinlemesine pasında topu kontrol eden Douglas Tanque, dönerek yaptığı vuruşta kaleci Alperen topu kornere çeldi.

24. dakikada Anziani'nin pasında sol çaprazdan hareketlenen Baran'ın dar açıdan vuruşunda kaleci Arda, sağına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada rakip yarı alanın ortasında topu alan Ndongala, yayı doğru hareketlenerek pasını sağ çaprazdaki Muhammed'e aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

57. dakikada sol kanattan gelişen kontratakta Ndongala topla ceza sahasına girdi. Sağına alarak yaptığı vuruşta savunma ayak koyarken top sağ tarafa açıldı. Mulumba pasını ceza yayı önündeki Emirhan'a verirken, bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR uyarısıyla kenara geldi. Sarıyer'de Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vururken Bacuna'nın topa elle temasını tespit eden hakem Coşkunses, sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltıyı kullanan Regattin, topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-0

85. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Bacuna'nın plase vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

87. dakikada hızlı gelişen Sarıyer atağında Oğuzhan Yılmaz pasını Anziani'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı sağından yaptığı vuruşta kaleci Arda topu kornere çeldi.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Oğuzhan Kocaçoban

Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Oğuzhan Yılmaz dk. 72), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Hamidou Traore, Hasan Emre Yeşilyurt (Adrien Regattin dk. 72), Camara, Anziani (Eşref Korkmazoğlu dk. 90+3), Axel Urie (Fethi Özer dk. 86), Baran Engül (Ozan Sol dk. 90+3)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Muhammed Mert, Berkay Aydoğmuş, Tuncay Soyak, Eren Eker

Teknik Direktör: Servet Çetin

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Bacuna, Atınç Nukan, Hikmet Çiftçi, Mulumba, Emirhan Acar (Jetmir Topalli dk. 90+2), Mulumba (Enes Çinemre dk. 86), Emirhan Acar, Ndongala (Wilson Samake dk. 71), Muhammed Gümüşkaya, Mücahit Albayrak (Cem Tuna Türkmen dk. 90+2), Douglas Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Gani Burgaz, Kehinde, Atalay Atcı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gol: Regattin (dk. 83 pen.) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Fatih Kurucuk, Hamidou Traore (Sarıyer), Douglas Tanque, Mulumba, Ndongala (Bandırmaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Düşen uçakta şehit olan astsubayın bebeği dünyaya geldi! Kızına istediği isim verildi

Şehidimizin bebeği dünyaya geldi! Kızına istediği isim verildi
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

Tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.