Sarıoğlan'da Satranç, Dart ve Voleybol Turnuvaları Düzenlendi
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından satranç, dart ve voleybol turnuvaları düzenlendi. Öğretmen, öğrenci ve kamu kurumlarında çalışanlar katıldı. Toplam 147 kişinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalyaları verildi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde satranç, dart ve voleybol turnuvaları düzenlendi.
Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya öğretmen, öğrenci ve kamu kurumlarında çalışanlar katıldı.
İlk ve ortaokul öğrencileri satranç,öğretmenler dart ve kurum personeli voleybol turnuvasında ter döktü.
Toplam 147 kişinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalyaları verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül, sporun birleştirici gücü ile mücadele eden herkese teşekkür etti.