Sarıoğlan'da Satranç, Dart ve Voleybol Turnuvaları Düzenlendi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından satranç, dart ve voleybol turnuvaları düzenlendi. Öğretmen, öğrenci ve kamu kurumlarında çalışanlar katıldı. Toplam 147 kişinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalyaları verildi.