Kars'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası yarışları düzenlendi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara, alp disiplini ve kayaklı koşu kategorilerinden 26 ilden 248 sporcu katıldı.

Sporcular, kayak merkezindeki 8 numaralı pistte mücadele etti.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, Kayak İl Temsilcisi Ali Koçak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Bahattin İnce, sporcular ve vatandaşlar katıldı.