Bakan Bak'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla kahraman askerleri rahmet ve minnetle anarak bir mesaj paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Bakan Bak, N sosyal hesabındaki paylaşımında, "Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde fedakarlık ve cesaretiyle tarihe iz bırakan kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor