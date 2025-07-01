Sarıgöl Voleybol Takımı, Dostluk Maçında Alaşehir'i Geçti

Sarıgöl Voleybol Takımı, Dostluk Maçında Alaşehir'i Geçti
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Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası dostluk maçında Sarıgöl temsilcisi, Alaşehir'i 3-0 mağlup etti. Maç, her iki ilçenin kaymakamları ve çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleşti.

Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvalarında ilçe birincisi olan takımlar arasında oynanan dostluk maçını Sarıgöl temsilcisi kazandı.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve çok sayıda taraftar izledi.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Sarıgöl temsilcisi 3-0'lık skorla kazandı.

Maç sonunda her iki takım oyuncuları, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından tebrik edildi. Sahada dostluk anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Her iki kaymakam da ilçeler arası bu tür dostluk maçlarının önemine vurgu yaparak, sportif etkinliklerin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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