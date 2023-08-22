Sarıgöl'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha projeleri hayata geçiriliyor

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Sarıgöl'ün Bahadırlar, Çanakçı, Çimentepe ve Dindarlı mahallelerinde yapılacak olan halı saha projeleri için incelemede bulundu. Proje, gençlerin spor yapma imkanlarını artırmayı ve sosyal etkinliklere katılımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri Sarıgöl'ün Bahadırlar, Çanakçı, Çimentepe ve Dindarlı mahallelerine yapılacak olan halı alanlarında incelemede bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak ve sosyal etkinliklere katılımlarını desteklemek amacıyla Bahadırlar, Çanakçı, Çimentepe ve Dindarlı mahallelerine halı saha yapılacak.

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, mahallelerde inceleme gerçekleştirerek, halı saha projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla ilk adımları attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, bu mahallelerdeki genç nüfusun spor aktivitelerinden faydalanmasını sağlamak gayesiyle bu projenin önemine vurgu yaptı. Proje sayesinde Bahadırlar, Çanakçı, Çimentepe ve Dindarlı mahallelerinin spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Demirci yaptığı açıklamada, "Bahadırlar, Çanakçı, Çimentepe ve Dindarlı mahallelerinde hayata geçirilecek olan halı saha projeleri bölgedeki gençlerin spor yapma isteğine ve ihtiyacına cevap vererek, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemesi planlanmaktadır" dedi. - MANİSA