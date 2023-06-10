Şanssızlık peşini bırakmıyor! City'nin yıldızı De Bruyne bu finalde de sakatlandı

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile kozlarını paylaşan Manchester City'de takımın yıldızı Kevin De Bruyne, 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız futbolcu, aynı senaryoyu 2021 yılındaki Chelsea ile oynanan finalde de yaşamıştı.