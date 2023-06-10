Şanssızlık peşini bırakmıyor! City'nin yıldızı De Bruyne bu finalde de sakatlandı
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Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile kozlarını paylaşan Manchester City'de takımın yıldızı Kevin De Bruyne, 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız futbolcu, aynı senaryoyu 2021 yılındaki Chelsea ile oynanan finalde de yaşamıştı.
Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35'inci dakikasında De Bruyne sakatlanarak oyundan çıktı.
DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAŞADI
Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne karşılaşmanın 35'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
YERİNE FODEN GİRDİ
İngiliz devinin yıldızı De Bruyne'nin sakatlanması sonucu planlarını değiştiren Pep Guardiola, oyuna Foden'ı aldı.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023