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Şansal Büyüka'dan Süper Lig'in geri kalanı için çarpıcı iddia

Şansal Büyüka'dan Süper Lig'in geri kalanı için çarpıcı iddia
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Süper Lig'in sona ermesine 4 hafta kala lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe arasındaki puan farkı 8'e yükseldi. Şansal Büyüka, sezonun kalanı için çarpıcıo bir iddiada bulundu. Büyüka, ''Fark 8 oldu. Belki o fark açılabilir de. Azalma ihtimali var ama artma ihtimalini daha fazla görüyorum.'' dedi.

Süper Lig'de lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansı mucizelere kalırken futbol yorumcusu Şansal Büyüka'dan iki takımın kalan maçlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİ YÖNETİLİYOR"

Sports Digitale YouTube'da yorumlarda bulunan Şansal Büyüka, ''Hakikaten mayıslar Galatasaray'ın. Galatasaray iyi götürüyor, farklı oynuyor. Türkiye'nin en iyi kadrosu. Ben sezon başında kadroların birbirine yakın olduğunu düşünüyordum ama Osimhen'in katılması, performansların yükselmesi, Lemina'nın gelmesi, Barış Alper'in kısa sallanmadan sonra olağanüstü oynaması, Davinson gibi stoperinin olması, her şeye rağmen hocanın bu kadroyu sızıntı olmadan, el kol hareketi olmadan, kimseyi küstürmeden iyi yönetmesi... Galatasaray'da futbol şubesinin Fenerbahçe'ye oranla daha iyi yönetildiğini düşünüyorum, hatta kulübün bile. Bütün bunlar Galatasaray'ı şampiyonluğa götürüyor.''dedi.

"POZİTİF HAVAYI HİSSEDİYORSUN"

''Galatasaray'ın başka bir alışkanlığı var" diyen Şansal Büyüka, "Galatasaray son düzlüğe önde girdi mi yetişip onu geçme şansın yok. Son haftalara önde girip hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe var, Beşiktaş var. Galatasaray bunu asla yaşamıyor. Bir de Galatasaray da sıcak bir hava var. Herkes sahada. Son haftalarda değil sadece. Galatasaray'da pozitif havayı hissediyorsun. Osimhen gibi Avrupa'nın ilk 3'üne girecek bir santrforu var. Kenardaki oyuncular çok iyi oynuyor" sözlerini sarf etti.

"FARKIN ARTMA İHTİMALİ VAR"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve puan farkıyla ilgili konuşan Şansal Büyüka, çarpıcı bir yorum yaparak, ''Galatasaray'ın hak ettiği şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. 3 puan öndeyken de Galatasaray'ın şampiyon olacağını söylüyordum 5 puan öndeyken de, bugün fark 8 oldu. Belki o fark açılabilir de. Azalma ihtimali var ama artma ihtimalini daha fazla görüyorum. Hiçbir ihtimal de Galatasaray'ın şampiyonluğu gitmez.'' şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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