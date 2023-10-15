Şannsız an! Millilerimizin golü ofsayta takıldı

Türkiye'nin Letonya ile karşılaştığı maçta Yunus Akgün'ün golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Ceza sahasına gönderilen topu Barış Alper, bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Ancak Hakan'ın vuruşu ıska geçti ve topu Yunus ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası VAR, Hakan'ın ofsaytta olduğunu tespit ederek golü geçersiz saydı.

Türkiye'nin Letonya ile kozlarını paylaştığı maçta ceza sahasına gönderilen topu Barış Alper, bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Onun gelişine vuruşu ıska geçti. Arkadan topu iyi takip eden Yunus kalabalığın içinden topu ağlarla buluşturdu.

HAKAN OFSAYTA TAKILDI

Pozisyon sonrası VAR, hakem Enea Jorgi'yi uyardı. Bir müddet bekleyen Jorgi, Hakan'ın ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü geçersiz saydı.

GOLÜN GELİŞİMİ

22. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin pasında Barış Alper topla buluştu ve pasında Hakan'ı buldu. Hakan'ın vuramadığı topta Yunus araya girdi ve topu ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrasında hakem gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.