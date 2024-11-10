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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Seriye bağlamak istiyoruz"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:
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Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, takımının performansından memnun olduğunu ve galibiyet serisini sürdürme hedefinde olduklarını açıkladı.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Seriye bağlamak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar, "Öncelikle içeride ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özel bir maç, güzel bir maç kazandılar. İlk yarı çok zorlandık ama ikinci yarı hamlelerimizin karşılığını almaya başladık. Gole rağmen geri gelmeyi başardık. Bu takımın karakterinde var. İki haftadır bunu başarıyorlar. İkidir beraberlik oldu, bu da galibiyet oldu. İnşallah seriye döndürürüz. Daha önce de dediğim gibi şu anda bir hedefimiz yok ama her maçı kazanmak hedefimiz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım disiplini bozmadılar. İleriye bir oyuncu alıp farkı arttırdık. Camiaya hayırlı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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