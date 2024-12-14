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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'dan Övgü Dolu Açıklamalar

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'dan Övgü Dolu Açıklamalar
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Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Pendikspor galibiyetinin ardından takımının iyi bir performans sergilediğini ve bunu gelecek haftalarda da sürdüreceklerini ifade etti. Karafırtınalar, oyuncularını tebrik etti ve yaşadıkları zorluklara rağmen sabırlı oyunlarının önemine vurgu yaptı.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 2-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz iyi bir takımız, bunu ileriki haftalarda da göstereceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir maçı kazandılar. Dün Manisa kazandıktan sonra çok daha önemli hale geldi; çünkü düşme potasına girdik. Oranın zaten havasını hissetmeye başlamıştık. Futbol adına ne kadar şanssızlık varsa 3 haftada hepsini yaşadık. Bolu'ya gittik kara saplandık, içeriye geldik 2 tane oyuncumuzdan eksik kaldık. Diyarbakır'a gittik o kötü sahada kendi kalemize gol attık. Bugün de kötü başladık aslında iyi başladık ama kötü bir gol yedik, penaltıdan geri düştük. Böyle özel bir takıma karşı hakikaten maliyeti çok yüksek, bu ligin dominant takımlarından bir tanesine geri gelmek kolay değil. Çünkü bu takım kontra atakları çok seven, yatkın bir takım. Biz çok sabırla oynadık, iyi oynadık, oyuncularımı kutluyorum. İnşallah devamı gelir, biz iyi bir takımız bunu ileriki zamanlarda daha da çok göstereceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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