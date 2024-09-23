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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri Hakemi Eleştirdi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri Hakemi Eleştirdi
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında kaybettikleri Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulunan Sözeri, hakem Ömer hoca için formunun kötü olduğunu belirtti ve bireysel hatalar üzerine konuştu.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 3-1 yenildikleri Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hakem Ömer hoca bugün formsuzdu. Bir tane genç hakem bütün emekleri yok sayamaz. İnşallah Ömer hoca kendisi izler. Vicdanen rahatsa diyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmede bulunan Sözeri, "Biz golü bulana kadar çok pozisyon vermedik. Golü de biz bulduk. Güzel de bir gol attık. Bireysel hatalar bugün ön plandaydı. Takım olarak kaybediyoruz. Bireysel hataların çözümünü tekrar çalışarak, dersler çıkararak, bu bireysel hataların önüne geçeceğiz. Ben oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Gerçekten iyi mücadele ettiler, Karagümrük'te özellikle 1-1'den sonra kırmızı karta kadar olan bölüm aslında başa baş gidiyordu. Ne zaman ki kırmızı kart oldu, ondan sonra biz de arka tarafı üçlüye döndürdük, 5-3-1 gibi oynamaya başladık. Çok da pozisyon vermedik ama uzaktan yediğimiz bir gol bütün maçın gidişatını değiştirdi. Zaten öne gitmekte çok kolay değildi. Özellikle Karagümrük takımına karşı. Karagümrük takımını da galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Kırmızı kart pozisyonunda, VAR niye var. Şimdi direkt Ömer hoca kırmızı kartı çıkardı. VAR hakemi Davut Çelik VAR'a çağırdı. Niye çağırdı Ömer Hoca, seni niye VAR'a çağırdı, bir izle dedi değil mi? Bir bak dedi. Şimdi ben de defalarca pozisyonu izledim. Yani ayağa direkt, bileğe direkt basarsın, yüzde 100 kırmızı kart olur ki verirsin. Bu biraz ağır bir karar oldu. Ağır bir kararın ötesinde verdiği kartlar, vermediği kartlar, Ömer hoca bugün formsuzdu. Bir tane genç hakem bütün emekleri yok sayamaz. Onun için bu duruma vurgu yapmak istedim. İnşallah Ömer hoca kendisi izler. Vicdanen rahatsa diyecek hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Şanlıurfaspor Trendyol

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