Haberler

Şanlıurfaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile Yollarını Ayırdı

Şanlıurfaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile Yollarını Ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfaspor Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4-1 yenildikleri MKE Ankaragücü maçının ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Şanlıurfaspor Kulübü, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, hafta sonu 4-1 yenildikleri MKE Ankaragücü maçından sonra Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine, bugüne kadar Şanlıurfaspor'umuza vermiş oldukları emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılar dileriz" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar

Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'ye getirildi

Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'DE
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.