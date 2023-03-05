Şanlıurfaspor Tarsus İdman Yurdu'na gol oldu yağdı! Ev sahibi ekipten tarihi fark

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor, 11 Nisan Stadyumunda Tarsus İdmayurdu'nu konuk etti. Mücadelede 11-0'lık tarihi bir skorla sona erdi.

Ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen ara sona erdi. Şanlıurfaspor sahasında Tarsus İdmanyurdu'nu konuk etti. Mücadele ev sahibinin 11-0'lık tarihi galibiyetiyle sonuçlandı.

11 NİSAN STADYUMUNDA 11 FARKLA KAZANDILAR

TFF 2. Lig Beyaz Grupta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor ligin 25. Haftasınde kendi evinde Tarsus İdman Yurdu takımını konuk etti. 11 Nisan stadyumunda oynanan mücadelede rakibine adeta gol olup yağan ev sahibi ekip mücadeleyi 11-0 kazandı.

GOLLERİ ATAN FUTBOLCULAR

Şanlıurfaspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri; 2 ve 36. Mert Çapar, 8. dakikada penaltıdan ve 14. dakikada Kemal Rüzgar, 10 ve 29. dakikada Adem Eren Kabak, 40. dakikada Behlül Aydın, 49,55 ve 74. dakikalarda Bünyamin Balat ile 51. dakikada Yakup Alkan attı.

PUAN DURUMLARI

Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor ligde 41 puana yükseldi. Tarsus İdman Yurdu, 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Bayburt deplasmanına gidecek. Tarsus İdman Yurdu, sahasında Somaspor'u ağırlayacak.