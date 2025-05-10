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Şanlıurfaspor, Son Haftada Erzurumspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Şanlıurfaspor, Son Haftada Erzurumspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Erzurumspor FK'ya 1-0 kaybetti. Maçta Eren Tozlu'nun 34. dakikada attığı gol, karşılaşmanın tek sayısı oldu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Eren Tozlu'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Giorbelidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

17. dakikada İlkan Sever'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Tozlu'nun sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

28. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Giorbelidze'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

34. dakikada ceza sahası içerisinde İlkan Sever'in pasında topla buluşan Eren Tozlu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Selim Şenöz, Seyfettin Alper Yılmaz

Şanlıurfaspor: Enes Kalyoncu, Fatih Eren, Sefa Kınalı (Mahmut Küçük dk. 65), Okyere (Devrim Karpiç dk. 79), Akabueze, Seyit, Muscat, Hakan Erçelik (Can Karadoğan dk. 89), Sambou (Muhammed Çiftçi dk. 65) Ogundu, Ali Bostancı

Yedekler: Abdülkerim Sünger, Levetn Kolkısa, Sabri Çiçek, İbrahim Şenel, Turan Sönmezsoy

Teknik Sorumlu: Oğuzhan Türk

Erzurum FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Gökhan Akkan, İlkan Sever (Mamba dk. 81), Sefa Akgün (Azubuıke dk. 57), Eren Tozlu, Guram Giorbelidze, Roshi (Salih Sarıkaya dk. 71), Mustafa Yumlu, Giovanni, Teklic (Mehmet Taş dk. 57)

Yedekler: Ataberk, Mustafa Akbaş, Batuhan Artarslan, Mehmet Taş, Ömer Arda Kara, Celal Hanalp, Toni Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Eren Tozlu (dk. 34) Erzurumspor

Sarı kartlar: Sambou, Seyit Gazanfer (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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