Şanlıurfaspor Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi. Yeni tarih 5 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
Trendyol 1. Lig ekibi Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.
Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, 5 Mayıs Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor olağanüstü kongremiz yeterli çoğunluk sağlanamadığından 5 Mayıs 2025 saat 11.00'de tesislerimizde yapılmak üzere ertelenmiştir." denildi.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Spor