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Şanlıurfaspor Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi

Şanlıurfaspor Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi
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Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi. Yeni tarih 5 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Trendyol 1. Lig ekibi Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, 5 Mayıs Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor olağanüstü kongremiz yeterli çoğunluk sağlanamadığından 5 Mayıs 2025 saat 11.00'de tesislerimizde yapılmak üzere ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Spor
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