Şanlıurfaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Bolu'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Şanlıurfaspor, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından Sakaryaspor ile bir hazırlık maçı yapacak.