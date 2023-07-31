Şanlıurfaspor, Bolu'da hazırlıklarını sürdürdü
Spor Haberleri
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Bolu'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Şanlıurfaspor, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından Sakaryaspor ile bir hazırlık maçı yapacak.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü hazırlık maçında Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor yardımcı antrenör Efe İnanç yönetiminde çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-yeşilli ekip, akşam yapacağı antrenmanın ardından yarın hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor