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Şanlıurfaspor, Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor evinde Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Malle, Mboula ve Hasan Hüseyin Acar'ın attığı gollerle galip gelen Şanlıurfaspor, üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor evinde Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Mboula'nın pasında ceza sahası içinde Malle, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mboula, kaleci Zafer'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mboula, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2-0

44. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Rahmetullah Berişbek, topu filelere yolladı. 2-1

45+1. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Atınç Nukan, sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

78. dakikada korner çizgisinden ceza sahasına yapılan ortada Hasan Hüseyin Acar, topu filelerle buluşturdu. 3-2

Hakemler: Alper Akarsu, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Ofosu (Hakan Erçelik dk. 84), Malle, Kayode (Stefan Ashkovski dk. 73), Landel (Amar Begiç dk. 54), Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun, Atakan Aybastı, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer

Yedekler: Abdulkadir, Fatih Eren, Furkan, Jani Forsell, Nafican, Hakan, Menize, Ahmet Gökbayrak

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Faruk Can Genç dk. 46), Hikmet Çiftçi, Araujo, Diakhaby (Mulumba dk. 46), Nomel (Doğan Can Davas dk. 67), Kerem Atakan Kesgin (Paixao dk.75), Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan (Diniyev dk. 81), Rahmetullah Berişbek

Yedekler: Akın Alkan, Yasin Yağız, Rodrigo Santos, İbrahim Kaya, Sergen

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Malle (dk. 32), Mbolula (dk. 38 pen.), Hasan Hüseyin Acar (dk. 78) (Şanlıurfaspor), Rahmetullah Berişbek (dk. 44), Atınç Nukan (dk. 45+1) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Coşkun (Şanlıurfaspor), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Kerem Atakan Keskin (Bandırmaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasan Hüseyin Acar Şanlıurfaspor Trendyol Spor Spor Güncel Haberler

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