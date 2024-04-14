Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Şanlıurfaspor Bandırmaspor ile berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Levent'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sergen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

37. dakikada Rahmetullah'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası dışında kontrol eden Soukou'nun dönerek sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada İshak Çakmak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dijitte'nin eline çarpan top sonrasında hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada penaltı sonrası topun başına geçen Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

75. dakikada serbest vuruşta ceza sahası içine gönderilen topu Sergen kafayla Jezefzoon'e gönderdi. Jezefzoon'un röveşatasında meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Şenol Bektaş

Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yiğit (Harris dk. 46), Diogo, Adem Eren Kabak (Cumali Bişi dk. 84), Semih Karadeniz (Tolga Ünlü dk. 46), Barış Gök, Ümit Kurt, Amar Begic (Landel dk. 68), İshak Çakmak, paixao, Dening (Balde dk. 59)

Yedekler: Tokotaev, Mahmut Küçük, Muhammed Enes Kiprit, Barış Ekincier, Hüseyin Erkan

Teknik Direktör: Cahit Arslan

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Dijitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Soukou (Metehen Mimaroğlu dk. 74), Marc Jezefzoon (Doğan Can Davas dk. 83), Rahmetullah Berişbek, Edson Andre Sitoe, levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Emirhan Aydoğan dk. 83), Gakpa (Mustafa Çeçenoğlu dk. 74)

Yedekler: Akın Alkan, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Taha Batuhan Yayıkcı

Yardımcı Antrenör: Yaşar Işık

Goller: Soukou (dk. 37) (Bandırmaspor), Paixao (dk. 52 pen.) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Emre Batuhan Adıgüzel, Gakpa, Dijitt (Bandırmaspor), Dening, Semih Karadeniz, Tolga Ünlü (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Trendyol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir? İran neden İsrail'i vuruyor? İşte İran'ın İsrail'e saldırmasının nedeni! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title