Şanlıurfaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Fernando Emanuel Dening ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Fernando Emanuel Dening ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Arjantin ligi ekiplerinden SM Tucuman takımında kanat ve forvet olarak oynayan Fernando Emanuel Dening ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.