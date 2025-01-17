Şanlıurfaspor, Ankaragücü'ne 1-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi. Ankaragücü'nün tek golü Saponara'dan geldi.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rotariu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
42. dakikada ceza sahasına giren Ofosu'nun ortasında Ahmet Gökbayrak'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
51. dakikada Rotariu'nun ceza sahasına ortasında Saponara'nun sert şutunda top ağlara gitti. 0-1
70. dakikada Burak Çamoğlu'nun pasında ceza sahası içinde Hakan Erçelik'in sert şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.
79. dakikada Osman Çelik'in hızla rakip ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Sezgin Çınar, Emir Eray Eyisoy
Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Fatih Eren (Uchenna Ogundu dk. 63), Ofosu, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Ashkovski dk. 84), Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer, Amar Begiç, Ahmet Gökbayrak (Menize dk. 84)
Yedekler: Enes Kalyoncu, Abdulkadir Sünger, Efe Arda Koyuncu, Atakan Aybastı, Mehmet Yüksel, Furkan Şamil Çetin, Jack Can Karadoğan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Ankaragücü : Ertaç Özbir, Aleksis, Cem Tuna Türkmen (Saponara dk. 46), Hayrullah Bilazer, Mahmut Tekdemir, Osman Çelik, İsmail Çokçalış, Ali Kaan Güneren, Kevin Varga (Mert Çetin dk. 90+4), Riad Bajic (Dadaşov dk. 46), Dorın Rotariu (Yusuf Emre Gültekin dk. 89)
Yedekler: Görkem Cihan, Miraç Şimşek, Mesut Emre Kesik, Arda Ünyay, Sirozhiddin Astanakulov, Hasan Nazarov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Saponara (dk. 51) (Ankaragücü)
Sarı kart: Cem Türkmen (Ankaragücü) - ŞANLIURFA